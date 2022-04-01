Ні краплі нафти від Путіна: США відкривають Стратегічний нафтовий резерв

Щодня на ринок США надходитиме мільйон барелів нафти із недоторканих запасів.

Президент США Джо Байден ухвалив рішення відкрити Стратегічний нафтовий резерв і почати постачання додаткової нафти на внутрішній ринок, щоб стримати зростання цін на пальне.

Про це йдеться в заяві , опублікованій на сайті Білого дому у четвер, 31 березня.

Оскільки Сполучені Штати оголосили ембарго на постачання російської нафти та газу через війну, яку розв’язав Кремль в Україні, в країні значно подорожчав бензин - на початку року він коштував близько $3,30 за галон (3,8 літра), а зараз ціна перевищила $4,20.

"США - найбільший нафтовиробник у світі та експортер енергії, і все одно дії диктатора [президента РФ Володимира Путіна], що перебуває на іншому кінці світу, все ще відбиваються на гаманцях американських сімей", - зазначили в Білому домі,

Для порятунку гаманців американців Білий дім оголосив план, що складається із двох частин.

По-перше, відбудеться збільшення постачання нафти на американський ринок для стимулювання внутрішнього виробництва палива. Щодня протягом 6 місяців із Стратегічного нафтового резерву на ринок поставлятиметься 1 млн барелів нафти. У Білому домі це називають найбільшим у світовій історії вивільненням нафтових запасів.

Також планується наростити до кінця року видобуток нафти. Байден закликав Конгрес змусити нафтові компанії виплачувати компенсації за нафтові свердловини та ділянки нафтовидобутку, які перебувають у них в оренді, але не використовуються і простоюють марно.

Друга частина плану – збільшити виробництво енергії з відновлюваних джерел та знизити залежність від нафти. Байден закликає Конгрес прийняти його масштабний план прискорення переходу на екологічно чисту енергію, що виробляється в Америці.

Нагадаємо, керівники профільних комітетів Палати представників та Сенату Конгресу США досягли згоди щодо законопроєкту про заборону імпорту енергоносіїв з Росії.

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