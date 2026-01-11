- Дата публікації
"Ні нафти, ні грошей більше не буде": Трамп зробив жорстке попередження Кубі
Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба більше не отримуватиме нафти та фінансової підтримки з Венесуели.
Президент США Дональд Трамп заявив про повне припинення постачання нафти та фінансової підтримки Кубі, пов’язавши це з подіями у Венесуелі та зміною балансу сил у Західній півкулі.
За словами Трампа, протягом багатьох років Куба отримувала значні обсяги нафти й фінансові ресурси з Венесуели в обмін на так звані “послуги безпеки”, які Гавана надавала венесуельській владі.
“Куба довгі роки жила за рахунок нафти та грошей з Венесуели. Натомість вона забезпечувала безпеку двом венесуельським диктаторам. Але цьому настав кінець”, – заявив Трамп.
Він також зазначив, що більшість кубинців, залучених до цієї діяльності, загинули під час американської атаки минулого тижня, а Венесуела більше не потребує зовнішнього захисту.
“Тепер Венесуела має Сполучені Штати Америки – найпотужнішу армію у світі – і ми її захистимо”, – наголосив президент США.
Трамп підкреслив, що відтепер Куба не отримає “ані нафти, ані грошей – нуль”, та закликав кубинську владу якнайшвидше піти на угоду зі США.
“Я наполегливо раджу їм укласти угоду, поки не пізно”, – заявив він.
Раніше у США заявляли, що комуністичний режим на Кубі може опинитися під загрозою після затримання американськими силами президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Втрата венесуельської нафти та посилення тиску з боку Вашингтона, за оцінками аналітиків, значно послаблюють позиції Гавани.
Крім того, сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що події у Венесуелі є лише початком ширших змін у Латинській Америці.
Також нагадаємо, 5 січня Державний департамент США проголосив Західну півкулю винятковою зоною американського впливу. Дональд Трамп назвав цю стратегію “Доктриною Донро”, позиціонуючи її як радикальне оновлення Доктрини Монро.