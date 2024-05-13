"Ні Росії!": у центрі Тбілісі протестувальники проти скандального законопроєкту перекрили проспект

Люди планують залишитися на вулиці на ніч.

Противники закону про "іноагентів" зібралися біля будівлі парламенту Грузії.

Про це інформує "Ехо Казказу".

Автомобільний рух на тбіліському проспекті Руставелі перекрито.

Демонстранти планують провести ніч біля будівлі парламенту, де о 9-й ранку 13 травня 2024 року має відбутися засідання юридичного комітету, на якому в третьому читанні обговорять законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

"Ми збираємося і залишаємось на ніч, тому що на ранок 13 травня влада призначила комітетські слухання за "російським законом", щоб підготувати його до голосування у третьому читанні. Оскільки нам доведеться залишитися на ніч, ми взяли із собою спальні мішки, невеликі намети, пауербанки, протигази, окуляри та всі речі, які допоможуть нам залишатися в безпеці. З нашою невтомною єдністю в любові до країни – давайте разом проведемо ніч, а вранці не дозволимо депутатам "Мрії" увійти до будівлі парламенту та продовжувати діяти всупереч волі народу, Євросоюзу та Конституції. Так Європі! Ні російському закону!" – заявляють організатори мітингу.

Біля будівлі законодавчого органу мобілізовано додаткові сили поліції. Вони закрили ворота парламенту із внутрішнього боку металевими загородженнями. За даними телекомпанії Formula, силовики буквально заварили входи до будівлі.

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Раніше міністр внутрішніх справ Грузії розповів про очікувану ескалацію ситуації у Тбілісі. Вахтанг Гомелаурі попередив, що групове блокування держоб'єктів особливої ваги карається позбавленням волі на строк до 4 років. Міністр сказав, що "непропорційно лояльної практики у цьому питанні більше не буде" і всі, хто заважатиме депутатам увійти до парламенту, потраплять під 222 статті КК.

Зазначимо, що "Грузинська мрія" планує ухвалити закон про "іноагентів" у третьому читанні на засіданні сесії парламенту 14 травня. Президент Зурабішвілі раніше пообіцяла накласти вето на законопроєкт. Влада ж заявила, що може врахувати "змістовні рекомендації" від західних партнерів у рамках механізму вето.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зробила заяву щодо протестів в країні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Грузії унаслідок протестів постраждало 8 осіб.

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