"Ні – російському закону! Так – Європі": у Тбілісі поновили акцію проти законопроєкту про "іноагентів"

У Тбілісі триває чергова акція противників закону "Про прозорість іноземного впливу".

Про це йдеться в репортажі "Эхо Кавказа".

"Ні – російському закону! Так – Європі", – під таким гаслом у Тбілісі проходить акція проти законопроєкту, що просуває "Грузинська мрія".

В організованому неурядовим сектором та молодіжними рухами "Європейському марші" беруть участь представники опозиції, громадянські активісти та пересічні громадяни.

"Ми хочемо, щоб Грузія була країною-членом Євросоюзу, зараз у нас є вікно для цього процесу, яке може зачинитися. Це російський закон, а Росія завжди була нашим ворогом, погано чинила з нами ще з часів "Георгіївського трактату" і завжди виступала проти нас. Тому ми не хочемо, щоб щось нас поєднувало з Росією. Америка, весь Захід зробив із цього приводу заяву – небезпека загрожує навіть візовому режиму з ЄС. Йдеться не просто про санкції щодо Іванішвілі, у цьому випадку може постраждати кожен громадянин", – заявила одна з учасниць мітингу.

"Грузинська мрія" порушує Конституцію, продовжуючи просувати закон, який ставить під загрозу європейське майбутнє держави, заявляє член "Єврооптимістів" Хатія Деканоїдзе:

"Якщо влада Грузії прийме цей закон, виникнуть дуже важкі наслідки, коли про це говорить наш стратегічний партнер – США, з яким у нас 30-річні відносини, Мдинарадзе заявляє, що "Мрія" готова пожертвувати заради цього закону Євросоюзом та відносини з Америкою… Зараз той момент, коли ми всі маємо боротися згуртовано проти цього закону", – сказала вона.

Після завершення виступу організаторів та лідерів акції, її учасники попрямували у бік парламенту та оточили будівлю законодавчого органу символічним "живим ланцюгом". У МВС, тим часом закликали присутніх дотримуватися порядку.

"Завтра будуть всенародні збори, які перевершать навіть наші очікування щодо кількості людей. Запрошуємо всіх, хто цінує свою землю, мову та віру, національну самобутність, традиції, сьогодення та справжнє європейське майбутнє своєї країни, приєднатися до завтрашнього мітингу… Ми почнемо збиратися о 18:00. Ви можете собі уявити, що за півгодини збереться понад 100 тисяч людей?", – сказав Мдінарадзе.

У сьогоднішній акції взяв участь і депутат від партії «Громадяни» Алеко Елісашвілі, який назвав заплановану на 29 акцію "ганьбою".

Нагадаємо, раніше МЗС України відреагувало на зневажливий контекст, в якому було вжито назву нашої країни.

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