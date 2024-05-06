"Ні з ким розмовляти": Лавров висунув умову для мирних переговорів з Україною

Росія не вестиме переговори на основі "формули миру".

"Формула миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський, є "русофобською та ілюзорною".

Про це заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров журналісту боснійсько-сербського телеканалу "АТВ".

Лавров стверджує, що Москва не відкидає пропозицію щодо переговорів про завершення війни, проте одразу ж наголосив, що в Україні та в країнах Заходу "ні з ким розмовляти".

Серед іншого Лавров піддав критиці проведення "Глобального саміту миру" у Швейцарії.

Очільник російського дипломатичного відомства нагадав, що керівник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс пообіцяв йому обговорити на конференції нові ідеї, засновані на "реалізмі".

"Проте Швейцарська Конфедерація вже давно не нейтральна держава. Вона в перших рядах тих, хто підтримує і озброює київський режим. Ця держава займає найжорсткішу позицію по відношенню до Росії, зокрема в плані введення нових санкцій", — зазначив Лавров.

Також він висловив думку, що зустріч у Швейцарії буде базуватися на "відверто ілюзорній і русофобській" українській формулі миру.

Водночас Лавров вважає "нечесними" заяви про відмову Росії від переговорів: він згадав про "мирні" ініціативи Китаю, ПАР і Бразилії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна проведе мирний саміт у Швейцарії, а потім запросить Росію за стіл перемовин. Як уточнив радник керівника ОП Михайло Подоляк, умови для будь-якого переговорного процесу з країною-агресоркою, будуть сформовані тільки на полі бою.

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