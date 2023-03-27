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"Ніби бомба вибухнула": у США збільшилася кількість загиблих унаслідок торнадо

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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"Ніби бомба вибухнула": у США збільшилася кількість загиблих унаслідок торнадо

Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден оголосив режим стихійного лиха для чотирьох округів штату Міссісіпі.

Про це пише «Голос Америки».

Потужні торнадо забрали щонайменше 26 життів і зруйнували десятки будівель, залишивши сотні місцевих жителів просто неба. 75 тисяч людей залишились без світла, проте енергопостачання вже частково вдалось відновити.

Найбільшого удару торнадо завдало місту Роллінг Форк: житлові квартали там перетворені на купи уламків, машини - потрощені, а також там повалена міська водонапірна вежа.

Місцевий пожежник Родні Портер сказав, що не знає, як хоч комусь вдалось вціліти: "Там ніби бомба вибухнула".

Метеорологи розповідають, що торнадо було рідкісної сили, адже вирувало понад годину й прокотилось територією у понад 274 кілометрів.

Нині до постраждалого штату вирушили міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас і адміністратор Федерального агентства з надзвичайних ситуацій Дін Крісвелл.

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Дата публікації
Перегляди
12
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