"Ніби машина врізалася в будинок, я аж з ліжка підскочив": у США стався землетрус

У США, в штаті Нью-Йорк, зокрема в його західній частині стався землетрус магнітудою 3,8.

Про це повідомило видання The Hill.

"Сьогодні, 6 лютого, приблизно о 6:15 ранку за східним часом багато людей відчули сильний землетрус у районі міста Баффало, штат Нью-Йорк. Поки що невідомо, чи є якісь збитки від землетрусу", – повідомили в Національній метеорологічній службі.

Багато людей телефонували до WIVB, повідомляючи, що відчули поштовхи, зокрема в окрузі Лакаванна, містах Кенмор, Баффало, Амхерст, Гамбург і Вест-Сенека.

Згідно з інформацією Департаменту національної безпеки та служби надзвичайних ситуацій округу Ері, підтверджений землетрус відчувався на півночі до Ніагарського водоспаду та на південь до Орчард-парку".

"Було відчуття, ніби машина врізалася в мій будинок. Я вискочив з ліжка", — сказав житель Баффало.

Наразі не відомо про будь-які збитки, які сталися у результаті землетрусу.

Зазначимо, що цей землетрус — не перший на заході Нью-Йорка.

Також у 2022 році у Варшаві (Польща) стався незначний землетрус магнітудою 2,6.

Додамо, що сейсмолог із Нідерландів передбачив руйнівний землетрус у Туреччині та Сирії.

У Сирії внаслідок землетрусу загинула сестра прем'єр-міністра країни Хусейна Арнуса.

Читайте також: