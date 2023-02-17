"Ніби я міг не погодитися": Лукашенко зізнався, що був змушений приїхати до Путіна, але й підколов його (відео)

Самопроголошений лідер Білорусі припустив, що президент РФ засмутився після його пресконференції напередодні.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався, що не міг не погодитися прибути до Росії на зустріч із президентом Володимиром Путіним.

Про це Лукашенко сказав під час зустрічі з Путіним у російському Ново-Огарьово 17 лютого.

На початку зустрічі російський диктатор подякував своєму білоруському колезі за візит:

"Шановний Олександре Григоровичу, дякую, що погодилися приїхати. Ну, дійсно..."

"Так, ніби я міг не погодитися?"

"Ну, ми всі зайняті люди, справ вистачає і вдома".

Після цього Путін сказав, що дивився пресконференцію Лукашенка, яка відбулася напередодні його візиту до РФ. На це самопроголошений президент РБ посміхнувся і припустив, що президент РФ, напевне, засмутився:

"Вчора, до речі, дивився вашу пресконференцію".

"Краще б не дивилися. Засмутилися, напевне".

"Ні".

"Ні? Вже мені в плюс".

"Я розділяю ваші позиції і підходи".

Нагадаємо, Лукашенко з Путіним проводять зустріч 17 лютого в Московській області РФ. Напередодні самопроголошений білоруський лідер анонсував, що серед тем зустрічі будуть питання економічного, політичного і, звичайно, військового характеру. Зокрема, сторони обговорять спільне угруповання військ у Білорусі.

За день до цієї зустрічі Лукашенко дав кількагодинну пресконференцію, на якій, зокрема, заявив, що вступить у війну проти України лише у разі агресії проти його країни.

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