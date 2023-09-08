Нібито боялася реакції батьків: у німецькій прокуратурі спростували напад російськомовного на українську дитину

Німецька прокуратура встановила, що він поранився під час гри самостійно, а ось суперечка з російськомовним чоловіком виникла пізніше, - пише Deutsche Welle.

З посиланням на прокуратуру міста Геттінген агенція dpa інформує, що версія про те, що російськомовний чоловік вчинив напад на 10-річну дитину і кинув її з мосту в канал, не підтвердилася. За версією слідства, хлопчик отримав поранення уламком розбитого скла або іншим гострим предметом під час гри на каналі. А суперечка з російськомовним чоловіком виникла пізніше.

Прокуратура стверджує, що хлопчик грався з іншими дітьми у самому каналі, жартома вони вигукували лайку. До них підійшов чоловік, який звернувся до дітей російською мовою, яку вони зрозуміли. Діти нібито роздратували чоловіка, і між ними виникла сварка. Коли 10-річний хлопчик почав вибиратися з каналу і поліз на сталеві опори, чоловік нібито потягнув його за футболку. За враженням хлопчика, його штовхнули у воду. Поліція припускає, що дитина втратила рівновагу, однак хоч і опинилася у воді, глибина якої складала десь 20 сантиметрів, але не упала.

Прокуратура вважає, що чоловік таки кидав пляшку у бік хлопчика. А ось чи відіграв роль у суперечці мовний конфлікт, детальніше не перевірялося.

Водночас першочергова версія подій базувалась на даних свідків, а також слідах крові на сталевих балках мосту, а також даних лікарні. Згодом, однак, з'ясувалося, що перші свідчення хлопчика були неправдивими, вказує агенція. Дитина ніби боялася реакції батьків на забруднені речі та поранення ноги під час гри.

Провадження, скоріше за все, буде закрите, повідомили у прокуратурі. Чи встановлено особу чоловіка, який конфліктував з дітьми, не вказано.

Нагадаємо, у німецькому місті Айнбек розшукує чоловіка, який накинувся на хлопчика, який розмовляв українською мовою. Чоловік вимагав від дитини перейти на російську і казав, що війну почала Україна. Ненормальний перекинув хлопчика через огорожу моста і пожбурив у нього скляною пляшкою, внаслідок чого дитина отримала травми голови й ноги.

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