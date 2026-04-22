Ніч вибухів у РФ: російська ППО рознесла житлові будинки у Сизрані під час атаки на НПЗ

У ніч проти 22 квітня Росію сколихнула масована атака безпілотників. Під ударом опинилися об’єкти нафтопереробної промисловості та логістичні вузли у Самарській, Ростовській та Ульяновській областях. У Сизрані, де внаслідок роботи місцевої ППО постраждав житловий сектор.

Про це повідомляє канал керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка та OSINT-джерела.

Близько третьої години ночі мешканці Сизрані (Самарська область) повідомили про масований проліт дронів. За словами очевидців, у місті пролунало понад десять потужних вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами.

Бавовна в РФ / © Фото з відкритих джерел

Метою атаки став Сизранський нафтопереробний завод. Проте, за даними OSINT-каналів та відеозаписів мешканців, російська ППО, намагаючись збити цілі, поцілила у цивільні об’єкти.

«Знову — російське ППО найбільша загроза російським цивільним. Хроніки ночі. Сизрань, Самарська область. Атаковано НПЗ. При відбитті атаки російське ППО уразило два житлових будинки», — повідомив Андрющенко.

Внаслідок інциденту стався частковий обвал під’їзду житлового багатоквартирного будинку. Місцева влада підтвердила, що з-під завалів вдалося врятувати 4 особи.

«Килим» над Самарою та атаки в інших регіонах

Через загрозу ударів у регіоні було задіяно спецплан «Килим». Самарський аеропорт «Курумоч» терміново призупинив прийом та відправлення всіх авіарейсів.

Паралельно з подіями у Сизрані, вибухи пролунали і в інших регіонах РФ:

Таганрог (Ростовська область): мешканці повідомляли про активну роботу ППО та «наслідки на землі».

Верхньодонський район (Ростовська область): під ударом опинилися логістичні об’єкти.

Новоспаський район (Ульяновська область): дрони атакували нафтопереробний завод «НС-Ойл». Попри активну роботу зенітних систем, інформація про пошкодження на підприємстві наразі уточнюється.

Яке значення Сизранського НПЗ

Варто зазначити, що Сизранський НПЗ є одним із важливих підприємств регіону. Минулого року обсяги переробки нафти на ньому становили близько 90 тисяч барелів на добу (4,3 млн тонн на рік). Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального та мазуту. Будь-яка зупинка потужностей через дронові атаки, як це вже сталося з НПЗ у Туапсе 16 квітня, суттєво б’є по паливному балансу агресора.

На місцях влучань у житлові будинки в Сизрані продовжують працювати пошуково-рятувані загони.

Нагадаємо, Новокуйбишевський та Туапсинський нафтопереробні заводи «Роснафти» припинили переробку нафти внаслідок атак українських безпілотників.

За даними Reuters із посиланням на джерела, Туапсинський НПЗ — єдиний на чорноморському узбережжі Росії — не працює від 16 квітня після удару дронів по порту Туапсе та подальших атак. Зокрема, 20 квітня було пошкоджено портову інфраструктуру та резервуари з нафтою, а дим від пожежі розтягнувся на сотні кілометрів.

Через неможливість відвантаження продукції підприємство зупинило єдину установку переробки потужністю 12 млн тонн на рік.

Водночас Новокуйбишевський НПЗ припинив роботу 18 квітня після атаки дронів. Завод був змушений зупинити обидві установки переробки нафти, що вплинуло на виробництво бензину та дизельного пального.

Також у Росії після нічної атаки спалахнула нафтостанція «Самара» — ключовий вузол для формування експортного сорту Urals.