Атака на Росію 29 листопада / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 29 листопада далекобійні безпілотники атакували одразу кілька регіонів Росії. Під ударом опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська, Москва, а також, за попередніми даними, полігон «Капустін Яр» в Астраханській області. Саме на цьому полігоні раніше випробовували ракету «Орєшнік», зокрема відпрацьовували її запуски.

Про масштабну нічну атаку повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

Реклама

Атака дронів на Росію: які регіони опинилися під ударом

За повідомленнями Exilenova+, під ударом опинилися промислові зони Тольятті в Самарській області та Нижньокамська в Татарстані. Крім того, безпілотники фіксували в Московській області, де також повідомляли про вибухи.

Реклама

«Сьогодні вночі під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська, а також, імовірно, полігон „Капустін Яр“», — зазначили аналітики.

© Exilenova+

© Exilenova+

«Капустін Яр» — великий російський військовий полігон в Астраханській області, який використовують для випробування ракетного озброєння. Саме звідти Росія запустила ракету «Орєшнік» під час удару по Дніпру 21 листопада 2024 року. Це стало першим відомим бойовим застосуванням цієї ракети. Згодом російські війська використали її під час атак на Львівську область у січні 2026 року та район Білої Церкви на Київщині в травні того ж року.

«Орєшнік» — російська балістична ракета середньої дальності, яку, за оцінками американських фахівців, розробили на основі проєкту міжконтинентальної ракети РС-26 «Рубеж». Вона може нести кілька бойових блоків, які розділяються під час польоту.

Атака дронів на Москву: Собянін заявив про 542 безпілотники

Масована атака безпілотників тривала й у Московській області. Мер Москви Сергій Собянін почав повідомляти про збиття перших БпЛА близько опівночі.

Реклама

За його словами, з 17:00 28 листопада до 7:00 29 листопада в напрямку Московського регіону нібито летіли 542 безпілотники. Із них 105, як стверджує російський чиновник, знищили на підльоті до Москви.

«Більшість нейтралізована силами ППО Міноборони на далеких підступах. 105 безпілотників знищено на підльоті до Москви», — написав Собянін.

Також мер повідомляв про падіння уламків БпЛА. На місцях працювали екстрені служби.

У Тольятті після атаки дронів загорівся завод «Тольяттікаучук»

Однією з імовірних цілей атаки в Самарській області стало підприємство «Тольяттікаучук». За даними Exilenova+, після атаки в промисловій зоні міста спалахнула пожежа.

Реклама

Завод спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції та хімічної сировини, яку, зокрема, використовують для виготовлення компонентів ракетного палива. Це робить підприємство важливим об’єктом російської хімічної промисловості.

«У промзоні Тольятті внаслідок атаки, попередньо, спалахнула пожежа на підприємстві „Тольяттікаучук“, яке залучене до виробництва компонентів ракетного палива», — повідомляє Exilenova+.

Нагадаємо, у ніч проти 28 листопада українські безпілотники атакували три стратегічні об’єкти нафтової галузі Росії. Під ударом опинилися нафтоперекачувальні станції «Самара» та «Нурліно», а також Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області.

Новини партнерів

Новини партнерів