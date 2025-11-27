ТСН у соціальних мережах

Світ
482
1 хв

Нічна атака БпЛА та стрілянина біля Білого дому: головні новини ночі 27 листопада 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
Стрілянина біля Білого дому

Стрілянина біля Білого дому / © AP News

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 листопада 2025 року:

  • Поранення нацгвардійців біля Білого дому: стрільцем виявився афганець Читати далі –>

  • США вимагають «мирної угоди», перш ніж гарантувати безпеку Україні — Politico Читати далі –>

  • Російські пропагандисти знімають сюжети в центрі Покровська — DeepState Читати далі –>

  • Вночі ворог атакував Україну безпілотниками Читати далі –>

  • ЄС дістав «козир» у відповідь на домовленості щодо війни між США та РФ — журналістка Читати далі –>

