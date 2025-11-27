- Дата публікації
Нічна атака БпЛА та стрілянина біля Білого дому: головні новини ночі 27 листопада 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 27 листопада 2025 року:
Поранення нацгвардійців біля Білого дому: стрільцем виявився афганець
США вимагають «мирної угоди», перш ніж гарантувати безпеку Україні — Politico
Російські пропагандисти знімають сюжети в центрі Покровська — DeepState
Вночі ворог атакував Україну безпілотниками
ЄС дістав «козир» у відповідь на домовленості щодо війни між США та РФ — журналістка