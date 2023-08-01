Нічна атака дронами по Москві: все, що відомо про новий наліт (фото, відео)

У російській столиці є влучання в ту ж вежу бізнес-центру, що і попереднього разу – з кількома міністерствами в районі 21-го поверху.

Декілька безпілотників атакували Москву в ніч проти 1 серпня і знову є влучання у вежі бізнес-центру "Москва-Сіті". Росія в усьому традиційно звинуватила Україну.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нічний наліт дронів на Москву.

У ніч проти 1 серпня російські пабліки повідомили про звуки вибухів у Москві та в Одинцовському і Наро-Фомінському районах Підмосков'я. Заявлялося і про "роботу ППО".

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Згодом жителі російської столиці повідомили, що в одну з веж "Москва Сіті" влучив безпілотник, після чого з місця влучання повалив дим. Зауважимо, російські Телеграм-канали інформують, що БПЛА врізався в ту ж вежу бізнес-центру, що і попереднього разу – з кількома міністерствами в районі 21-го поверху.

Через інцидент росіяни тимчасово закрили аеропорт "Внуково" на приліт та виліт, а літаки перескеровували до інших аеропортів. Станом на ранок роботу аеропорту відновлено.

Реакція мера Москви на атаку БПЛА

Мер Москви Сергій Собянін заявив про начебто збиття засобами ППО декількох безпілотників під час спроби прольоту до російської столиці.

"Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Порушено скління 150 кв. Інформації щодо постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події", – написав Собянін у Мережі.

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Що відбувається на місті атаки дронами по "Москва-Сіті"

Російські засоби масової пропаганди вранці повідомляють, що рух Тестівською вулицею в районі "Москва-Сіті", де вночі впав безпілотник, не перекрито. Після попередньої атаки рух вулицею обмежували на кілька годин.

Біля місця події чергують машина швидкої допомоги та пожежники. Росгвардія не підпускає перехожих до вежі.

Фото з наслідками атаки безпілотниками по Москві 1 серпня / Фото: російські Телеграм-канали

Фото з наслідками атаки безпілотниками по Москві 1 серпня / Фото: російські Телеграм-канали

Фото з наслідками атаки безпілотниками по Москві 1 серпня / Фото: російські Телеграм-канали

Що заявили в Міноборони РФ після атаки дронами

Російське Міноборони заявило про "спробу терористичної атаки" безпілотниками і звинуватило в цьому "київський режим". У відомстві також вказали, що два начебто українські БПЛА були знищені в повітрі засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області.

"Ще один безпілотник був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав катастрофи на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті", – йдеться в заяві Міноборони.

Нагадаємо, після попередньої атаки БПЛА на Москву 30 липня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що це норма і нова реальність для росіян, до якої їм слід звикати.

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