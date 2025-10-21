Нічна атака дронів на Ростовщину: вибухи, пошкоджені будинки та двоє поранених

Дрон / © ТСН.ua

В ніч проти 21 жовтня 2025 року над кількома районами Ростовської області пролунали численні вибухи — мешканці повідомляли про вибухи в Ростові-на-Дону, Батайську та навколишніх населених пунктах.

За словами губернатора Юрія Слюсаря, над регіоном працювала протиповітряна оборона — безпілотники збивалися над Міллеровським і Тарасівським районами, а також над містами Батайськ і Ростов-на-Дону.

У Батайську уламки одного з дронів впали поряд із багатоповерхівкою — частково зруйновано стіну одного з поверхів, пошкоджено торгові павільйони, автомобілі та будівлі, у тому числі приватний медичний центр. За повідомленнями, у Батайську евакуювали близько 20 мешканців пошкодженого будинку.

У Ростові-на-Дону уламок дрона впав на два приватні будинки у Пролетарському районі — щонайменше двоє людей отримали поранення (одному надали допомогу на місці, інший доставлений до лікарні).

Також у селі Недвигівка (М’ясниковський район) пошкоджено лінію електропередач — частина населених пунктів залишилася без світла. Місцеві телеграм-канали та регіональні ЗМІ показують наслідки падіння уламків.

Російське Міноборони та регіональна влада заявили про начебто знищення та підбиття низки безпілотників.

Нагадаємо, у Сочі лунали вибухи: туристів спускали до підвалів.

Крім того, в Росії вночі зупинили роботу семи аеропортів: у Сочі затримано 27 рейсів.