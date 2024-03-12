Нічна "бавовна" у регіонах Росії, Шольц знову відмовився передавати Україні Taurus: головні новини ночі 12 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Потужні вибухи та пожежі: російські регіони вночі атакували безпілотники (відео) Читати далі –>
- Мер Москви заявив про атаку БпЛА Читати далі –>
- У Держдепі США відреагували на заяву Папи Римського про "білий прапор" Читати далі –>
- Шольц знову заявив, що проти передачі Україні ракет Taurus Читати далі –>
- У низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.