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Нічна "бавовна" у регіонах Росії, Шольц знову відмовився передавати Україні Taurus: головні новини ночі 12 березня 2024 року

Нічна "бавовна" у регіонах Росії, Шольц знову відмовився передавати Україні Taurus: головні новини ночі 12 березня 2024 року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Потужні вибухи та пожежі: російські регіони вночі атакували безпілотники (відео) Читати далі –>
  • Мер Москви заявив про атаку БпЛА Читати далі –>
  • У Держдепі США відреагували на заяву Папи Римського про "білий прапор" Читати далі –>
  • Шольц знову заявив, що проти передачі Україні ракет Taurus Читати далі –>
  • У низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики Читати далі –>

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