Нічна "бавовна" в Воронежі: росіяни поскаржилися на дивний гул у небі

У Росії подекуди продовжуються повітряні тривоги та незрозумілі вибухи.
У ніч проти 3 січня 2023 року у Мережі з'явилася інформація про «бавовну» у Воронежі, що в Росії.
До того жителі Росоші лише незрозумілий гул у небі, схожий на звуки літака, що летить.
Такі ж звуки чули жителі Лисок та Вільховатки, пишуть місцеві telegram-канали.
Місцеві жителі не на жарт перелякалися.
Також у соціальних мережах почали поширювати фото та відео непізнаний об'єкт, що пролітає та висловлювати припущення про те, що, ймовірно, спрацювала ППО.
Офіційної інформації від російської влади наразі немає.
Нагадаємо, що раніше з'явилися повідомлення про "бавовну" в тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі.
Також окупанти зізналися про аналогічну "бавовну" в Червонопопівці і Сватовому, а також у Макіївці.
Раніше повідомлялося про "бавовну" у Воронежі. Мовляв, у соцмережах інформують про вибухи у районі аеродрому Балтимор.
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