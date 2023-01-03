Нічна "бавовна" в Воронежі: росіяни поскаржилися на дивний гул у небі

У Росії подекуди продовжуються повітряні тривоги та незрозумілі вибухи.

У ніч проти 3 січня 2023 року у Мережі з'явилася інформація про «бавовну» у Воронежі, що в Росії.

До того жителі Росоші лише незрозумілий гул у небі, схожий на звуки літака, що летить.

Такі ж звуки чули жителі Лисок та Вільховатки, пишуть місцеві telegram-канали.

Місцеві жителі не на жарт перелякалися.

Також у соціальних мережах почали поширювати фото та відео непізнаний об'єкт, що пролітає та висловлювати припущення про те, що, ймовірно, спрацювала ППО.

Офіційної інформації від російської влади наразі немає.

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Нагадаємо, що раніше з'явилися повідомлення про "бавовну" в тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі.

Також окупанти зізналися про аналогічну "бавовну" в Червонопопівці і Сватовому, а також у Макіївці.

Раніше повідомлялося про "бавовну" у Воронежі. Мовляв, у соцмережах інформують про вибухи у районі аеродрому Балтимор.

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