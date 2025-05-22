Нічні вибухи над російсько.ю Тулою: мешканці повідомляють про атаку дронів

Дрони / © ТСН.ua

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У ніч проти 22 травня 2025 року небо над російським містом Тула сколихнула серія гучних вибухів.

Як повідомляє російське “видання” SHOT з посиланням на місцевих жителів, перші вибухи пролунали близько 2:00 ночі за місцевим часом. У багатьох будинках здригнулися вікна, а мешканці були розбуджені звуками, схожими на роботу систем протиповітряної оборони.

Попередньо, вибухи пов’язані зі знищенням невідомих безпілотників, які намагалися атакувати місто. Офіційного підтвердження від російської влади наразі немає. Повідомлень про руйнування чи постраждалих на землі не надходило.

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Згодом стало відомо про повторну спробу атаки. Жителі Тули знову повідомили про звуки вибухів — цього разу вони були чутні не лише в центрі міста, а й у найближчих населених пунктах. За словами очевидців, гучна “бавовна” сталася невдовзі після першої хвилі.

Нагадаємо, що раніше у Росії була гаряча ніч: вибухи було чути над Саратовською областю та Краснодарським краєм.