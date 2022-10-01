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Нічний обстріл Миколаєва та російське вето на Радбезі ООН: головні новини ночі 1 жовтня

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Нічний обстріл Миколаєва та російське вето на Радбезі ООН: головні новини ночі 1 жовтня

ілюстративне фото / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 27 вересня:

  • Над ранок 1 жовтня у місті Миколаєві під час оголошеної повітряної тривоги внаслідок обстрілу постраждав житловий будинок. Читати далі –>
  • Делегація РФ в Раді Безпеки ООН застосувала вето під час голосування резолюції, яка  засуджує проголошену Москвою анексію частини України. Читати далі –>
  • Президент Байден підписав закон, який включає додаткові 12,3 мільярда доларів на військову допомогу Україні проти російського вторгнення. Читати далі –>
  • Україна звернулася до Міжнародного суду ООН в Гаазі після спроби РФ анексувати частину українських територій. Читати далі –>
  • Північна Корея випустила в Японське море дві балістичні ракети, це вже четверте випробування цього тижня. Читати далі –>

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