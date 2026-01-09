ТСН у соціальних мережах

Нічний удар по Україні: в РФ заявили про помсту за Путіна та «Орешнік»

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 9 січня

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 9 січня / © Поліція Києва

Міноборони Росії заявило, що завдало ударів по Україні у ніч проти 9 січня у відповідь на вигадану атаку по резиденції президента Володимира Путіна.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

У ворожому Міноборони стверджують, що завдали масованого удару по критичних об’єктах України, зокрема і з комплексу «Орешнік».

У відомстві агресора запевняють, що російські війська уразили начебто об’єкти виробництва дронів ЗСУ, використані для «атаки» на резиденцію Путіна, об’єкти енергетичної інфраструктури, що забезпечують військово-промисловий комплекс.

Атака на Україну у ніч проти 9 січня: що відомо

Російська армія влаштувала атаку по Україні у ніч проти 9 січня з використанням ракет і безпілотників. Цілями ворожих ударів стали Київ з областю та Львівщина. У столиці загинуло четверо осіб ще 24 людини дістали поранення. Повторний удар у Дарницькому районі травмував рятувальників та медиків. Пошкоджено житлові будинки, дитсадок та інфраструктуру в шести районах міста. На Київщині під обстріл потрапили майже всі райони; у Броварському районі з-під завалів врятували сім’ю з п’ятирічною дитиною.

Внаслідок атаки по селищі Рудно Львівської громади є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. В Мережі з’явилися дані, що ворог міг застосувати «Орешнік», але мер Львова Андрій Садовий повідомив, що наразі це невідомо.

Новина доповнюється
