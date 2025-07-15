Нічний відпочинок закінчився трагедією: двоє туристів загинули в басейні

Двоє чоловіків потонули в басейні власних апартаментів

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Двоє британських туристів загинули на півдні Португалії, коли стрибнули в басейн своїх апартаментів після пізньої вечірки. Поліція отримала повідомлення про інцидент в готелі-апартаментах на курорті Албуфейра близько 4:30 ранку у вівторок, 15 липня.

Про це повідомляє Daily Mail.

Екстрені служби, що прибули на місце події, безуспішно намагалися реанімувати двох чоловіків. За інформацією поліції, вік загиблих — 27 та 29 років. Наразі поліція працює над версією про нещасний випадок. Вважається, що чоловіки були напідпитку і не вміли плавати.

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Португальська кримінальна поліція отримала запит від республіканської гвардії щодо розслідування обставин смерті чоловіків, однак наразі їхні смерті не розглядаються як підозрілі. Місцеві повідомлення з Португалії свідчать, що обидва чоловіки були британцями та відпочивали з друзями.

Попередні інциденти на курорті

Видання зазначає, що це не перший випадок загибелі туристів на курорті Албуфейра. 4 червня шотландця Грега Монкса було знайдено мертвим неподалік від центру курортного містечка після тижня розшуків. Вважається, що 38-річний чоловік загинув після того, як перестрибнув через стіну і впав з крутого схилу під час нічної прогулянки з друзями.

Приблизно за чотири години до виявлення тіла Грега, іншого 21-річного британця також знайшли мертвим в Албуфейрі на задньому дворі житлового кварталу під крутим обривом. Він теж, імовірно, вийшов випити з друзями і напідпитку загубився у спробі дістатися до свого готелю. Ймовірна причина смерті за припущенням поліції — падіння з висоти внаслідок дезорієнтації, спричиненої вживанням алкоголю.

Ще раніше, у липні 2023 року, 27-річний британський турист потонув у готелі Paraiso в Албуфейрі. Цю смерть також вважають нещасним випадком.

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Минулого місяця міська влада Албуфейри домовилася про запровадження штрафів майже у 4000 євро для відпочивальників, які порушуватимуть новий суворий кодекс поведінки, що часто відбувається, коли люди перебирають алкоголю. Серед них — 1,5 тисячі євро за вхід у заклади з оголеним торсом та штрафи за плювання або випорожнення на вулиці від 144 до 725 євро.

Нагадаємо, турист зі США ледь не загинув у Римі. Чоловік зазнав жахливої травми, намагаючись зробити селфі біля Колізею.