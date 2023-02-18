"Нічого не було": "Ашан" відреагував на скандал з постачанням допомоги ЗС РФ

У торговельній мережі "Ашан" заперечують звинувачення на адресу її російського відділення.

Французька мережа супермаркетів "Ашан" відреагувала на розслідування групи Bellingcat про те, що вона надсилала гуманітарну допомогу ЗС РФ.

В офіційній заяві компанія заперечує цю інформацію.

"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені в цьому звіті-розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Auchan Retail дуже здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальністю внутрішнього розслідування", — заявили в компанії.

У документі також йдеться, що мережа супермаркетів лише "надає допомогу" цивільному населенню Росії, а жодних благодійних зборів на благо армії вторгнення не було організовано.

В Auchan Retail також завили, що ще у березні 2022 року мерія міста Санкт-Петербуг зробила замовлення на "збір допомоги для населення", однак у переліку товарів не було таких, які могли б бути призначені для військових Росії.

Крім того, компанія заперечує розміщення у себе пунктів збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".

Також у компанії заявили, що у Самарі власник торгового центру Kosmoport за своєю єдиною ініціативою створив точку збору у будівлі ТЦ, проте не в супермаркеті "Ашан".

"Команди Auchan не надавали жодної допомоги або мали можливість втручатися в цю ініціативу", — сказано в повідомленні.

Скандал з "Ашан"

Російська "дочка" французької мережі супермаркетів "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення до України постачала товари для російських військових на окупованих територіях.

Про це ідеться у спільному розслідуванні видань The Insider, Le Monde і Bellingcat.

Поставки військовим позиціонувались як "гуманітарна допомога".

Згідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести "Ашан" під санкції та призвести до виходу компанії з російського ринку.

На російський ринок припадає 10% світових продажів Auchan – це €3,2 млрд виторгу. Компанія має в РФ 231 магазин. Гендиректор Auchan Ів Клод раніше заявив, що мережа продовжить роботу в РФ, оскільки "діє в інтересах цивільного населення".

Читайте також: