"Нічого не виключайте": у Британії відреагували на заклик Джонсона надати Україні винищувачі

На Даунінг-стріт заявили, що Typhoon і F-35 Королівських ВПС є "надзвичайно складним" обладнанням.
Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес висловив думку, що надання Україні винищувачів на цьому етапі "було б неправильним підходом", але "чіткого рішення" ще не ухвалено.
Заяву британського міністра цитує Sky News.
Міністр оборони Великої Британії відповів на заклик колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона до Сполученого Королівства надіслати винищувачі Україні – і, як пише Sky News, Уоллес схоже, поки що не бажає ухвалювати рішення.
Водночас, голова Міноборони Британії розповів, що під час обговорень питання військової допомоги він засвоїв дві речі: "ніколи нічого не виключайте".
"Я брав участь у цьому протягом досить тривалого часу. І я навчився двох речей: ніколи нічого не виключайте і ніколи нічого не виключайте", - сказав Бен Уоллес журналістам з цього приводу.
Як додає The Guardian, британський міністр наголосив, що рішення не постачати винищувачі України "не тверде".
"У цей момент я не думаю, що це правильний підхід", - додав Уоллес.
Також Sky News цитує офіційного речника прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, який заявив, що надавати Україні літаки, які стоять на озброєнні Королівських ВПС, "недоцільно". Йдеться про літаки Eurofighter Typhoon і F-35.
На Даунінг-стріт їх назвали "надзвичайно складною" технікою, яка потребує, до того ж, тривалого навчання екіпажів.
Уряд Британії натомість запевняє, що буде й далі "тісно співпрацювати з українцями", щоб "зрозуміти їхні потреби" і надати підтримку.
"Прем'єр-міністр (Ріші Сунак) вітає підтримку України всіма колегами та задоволений тим, що колишній прем'єр-міністр (Борис Джонсон) продовжує свою непохитну підтримку зусиль Сполученого Королівства допомогти Україні забезпечити тривалий мир", - сказав офіційний речник Ріші Сунака.
Нагадаємо, колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив думку, що Україна може звільнити всі свої території вже 2023 року. Це станеться лише тоді, якщо західні країни не зволікатимуть з підтримкою. В одному зі своїх останніх інтерв'ю Джонсон закликав посилити підтримку України і "дати українцям те, що їм потрібно, чи то танки, чи далекобійну артилерію".
Водночас Джонсон розкритикував країни Заходу за нерішучість у питанні підтримки вступу України до НАТО, що призвело до "найгіршої війни в Європі за останні 80 років".
Раніше чинний британський прем'єр Ріші Сунак погодився відправити в Україну танковий ескадрон.
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