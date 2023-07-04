Нічого спільного з шоколадом: вчені виявили нове застосування какао-бобів, яке може вплинути на планету

Процес зміни клімату починається з того, що шкаралупа какао-бобів потрапляє в один кінець фабрики і виходить у вигляді чорного порошку під назвою біовугілля, який здійснює свою роль в уповільненні зміни клімату.

Про це пише The Cool Down.

Що таке біовугілля?

Згідно з Phys.org, біовугілля — це чорний порошок, згаданий вище, і він утворюється шляхом — у цьому випадку — нагрівання лушпиння какао в кімнаті, де немає кисню, до температури 600 градусів за Цельсієм. Виробники біовугілля також можуть використовувати інші органічні відходи як сировину.

Процес запобігає потраплянню в атмосферу токсичних газів, що нагрівають рослини, і кінцевий продукт можна перетворити на добриво або інгредієнт для бетону, який є екологічнішим, ніж традиційний бетон, повідомляє Phys.org.

Як відбувається процес?

Біовугілля вловлює вуглекислий газ, який міститься в лушпинні какао-шкаралупи з європейського заводу, згаданого вище, і цей метод може бути реалізований на будь-якому іншому підприємстві.

Якби шкаралупу какао викинули звичайним способом, вуглець у невикористаному побічному продукті викинувся б в атмосферу під час його розкладання.

Замість того, щоб використовувати звичайний метод утилізації, коли вуглець із невикористаної шкаралупи какао викидається в атмосферу, яка нагріває планету, він натомість зберігається в біовугіллі протягом дуже тривалого часу.

Девід Хоубен, вчений-еколог з Інституту UniLaSalle у Франції, сказав Phys.org, що біовугілля може утримувати газ, що нагріває планету, століттями.

Чому біовугілля важливе?

Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату (IPCC) каже, що біовугілля потенційно може вловлювати мільярди тонн шкідливих для навколишнього середовища газів, що виділяються нашими видами щороку.

Це важливо, оскільки людська діяльність, наприклад виробництво та транспортування електроенергії, щороку викидає в атмосферу близько 77 мільярдів тонн газів, що нагрівають планету. Наразі це потепління спричинило збільшення хвиль спеки, повеней, посух і лісових пожеж за останні кілька десятиліть.

Деякі експерти вважають, що впровадження відновлюваної енергії для зменшення кількості викидів в атмосферу, які викликають нагрівання планети, недостатнє і що, можливо, вже занадто пізно запобігти найбільш згубним наслідкам потепління.

Ось чому поглинання вуглецю або процес видалення газів, що нагрівають планету, які ми вже викинули в атмосферу, вважають настільки важливими багато експертів з клімату, і використання біовугілля робить саме це.

Виробництво біовугілля все ще важко збільшити до рівня, коли воно могло б уповільнити перегрівання планети.

“Щоб гарантувати те, що система зберігає більше вуглецю, ніж виробляє, все потрібно робити локально, з невеликим транспортом або без нього. Інакше це не має сенсу”, — сказав Phys.org Губен, еколог.

Однак, незважаючи на те, що проблеми залишаються, кількість ініціатив щодо біовугілля швидко зростає. Як повідомляє Phys.org, очікується, що цього року виробництво біовугілля збільшиться майже вдвічі порівняно з минулим роком.

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