“Нічого страшного”: у Держдумі РФ повідомили про нову посаду генерала Суровікіна

Член комітету Держдуми РФ з оборони генерал-полковник у відставці Віктор Заварзін повідомив, що російський генерал Сергій Суровікін, який зник з поля зору медіа після бунту Пригожина, більше не керує Військово-космічними силами Росії, але з ним “нічого страшного” не відбувається.

Про це пише видання "Подъем".

За словами депутата парламенту держави-агресорки, "генералу Армагедону", як називали Суровікіна під час його керівництва військовими діями окупаційної армії в Україні, знайшли іншу посаду, а Військово-космічними силами РФ керує начальник штабу.

“У нього інша посада, вона хороша, по СНД або як вона там правильно називається. Але почекаємо, побачимо, це не головне. Людина на війні була, зараз відпочиває, напевно, у відпустці ще якийсь час буде. Поживемо - побачимо. Нічого страшного там не відбувається”, - сказав Заварзін.

У виданні повідомили, що, за інформацією місцевих пропагандистів, генерала армії Сергія Суровікін було звільнено з посади наприкінці серпня, а його обов’язки виконує начальник головного штабу Повітряно-космічних сил Росії генерал Віктор Афзалов. Сам Суровікін залишається на посаді голови Координаційного Комітету з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони країн СНД.

Відомо, що Суровікін не з'являвся на публіці від 24 червня, коли звернувся із закликом до ПВК “Вагнер” припинити заколот. Західні ЗМІ писали про допити і навіть арешт генерала.

Нагадаємо, 4 вересня Ксенія Собчак опублікувала фото Сергія Суровікіна з дружиною та повідомила, що генерал "живий, здоровий, вдома, з сім'єю, у Москві". Міністр оборони Сергій Шойгу та прессекретар президента держави-агресорки Дмитро Пєсков раніше не стали відповідати на питання про Суровікіна.

Читайте також: