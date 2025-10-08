- Дата публікації
Нічого швендяти: росіянам хочуть заборонити поїздки за кордон
Пересічні росіяни можуть зіштовхнутися з суворою реальністю — їм хочуть заборонити поїздки за кордон. Готується відповідне звернення.
У РФ знову заговорили про «залізну завісу». Так, пропонують заборонити громадянам поїздки до країн НАТО.
Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Виправдовується кремлівська влада, традиційно, «безпекою» і «патріотизмом». Мовляв, якщо росіян обмежити, вони не витрачатимуть гроші на тури, що, на думку режиму, є «фінансуванням України».
Як пояснив Коваленко, винятки передбачені для певних категорій. До прикладу, для чиновників, їхніх сімей і тих, хто може дозволити собі лікування за кордоном.
«Для решти — закриті аеропорти, дорогі квитки та внутрішній туризм у стилі КНДР», — акцентував він.
За підрахунками, впродовж перших шести місяців 2025 року росіяни здійснили 13,7 млн поїздок за кордон. І майже 19% цієї цифри припадає на Туреччину, яка теж входить у НАТО.
У РНБО наголошують: Кремль добре ознайомлений із цифрами. Втім рішення очікуване — обмежити не своїх олігархів із віллами в Європі, а звичайних людей, мета яких злітати на відпочинок.
«Занавіс» уже опускається. І в Москві це називають турботою про громадян», — завершив Коваленко.
Як ми писали раніше, утримання президента Росії Володимира Путіна та його адміністрації стане дорожчим для росіян. Так, 2026 року цифра сягне рекордних 32,917 млрд рублів
Це в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день.