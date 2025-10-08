ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
750
Час на прочитання
1 хв

Нічого швендяти: росіянам хочуть заборонити поїздки за кордон

Пересічні росіяни можуть зіштовхнутися з суворою реальністю — їм хочуть заборонити поїздки за кордон. Готується відповідне звернення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
РФ

РФ / © Associated Press

У РФ знову заговорили про «залізну завісу». Так, пропонують заборонити громадянам поїздки до країн НАТО.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Виправдовується кремлівська влада, традиційно, «безпекою» і «патріотизмом». Мовляв, якщо росіян обмежити, вони не витрачатимуть гроші на тури, що, на думку режиму, є «фінансуванням України».

Як пояснив Коваленко, винятки передбачені для певних категорій. До прикладу, для чиновників, їхніх сімей і тих, хто може дозволити собі лікування за кордоном.

«Для решти — закриті аеропорти, дорогі квитки та внутрішній туризм у стилі КНДР», — акцентував він.

За підрахунками, впродовж перших шести місяців 2025 року росіяни здійснили 13,7 млн поїздок за кордон. І майже 19% цієї цифри припадає на Туреччину, яка теж входить у НАТО.

У РНБО наголошують: Кремль добре ознайомлений із цифрами. Втім рішення очікуване — обмежити не своїх олігархів із віллами в Європі, а звичайних людей, мета яких злітати на відпочинок.

«Занавіс» уже опускається. І в Москві це називають турботою про громадян», — завершив Коваленко.

Як ми писали раніше, утримання президента Росії Володимира Путіна та його адміністрації стане дорожчим для росіян. Так, 2026 року цифра сягне рекордних 32,917 млрд рублів

Це в середньому 2,74 млрд рублів на місяць, 633 млн рублів на тиждень, або 90 млн рублів на день.

Дата публікації
Кількість переглядів
750
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie