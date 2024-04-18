Нідерланди можуть викупити Patriot для України - прем’єр-міністр Нідерландів Рютте

Про скільки систем ППО Patriot йдеться - Рютте не розкрив.

Прем’єр-міністр Нідерландів і кандидат на посаду генерального секретаря НАТО Марк Рютте повідомив, що його країна може викупити системи Patriot для України у тих держав, які не хочуть напряму допомогати Києву.

Таку заяву західний політик озвучив після прибуття на саміт лідерів ЄС, пише The Guardian.

Він наголосив, що потреба доставити Україні ракети "земля-повітря" для систем Patriot є гострою.

"Ми знаємо, що багато країн мають багато систем Patriot, але не бажають надавати їх напряму. Ми можемо в них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", - сказав Рютте.

Видання зазначає, що у своєму бюджеті два дні тому Нідерланди пообіцяли надати Україні 4 мільярди євро військової допомоги протягом наступних двох років і вже пообіцяли кілька патріотів, хоча Рютте не підтвердив, скільки саме.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг відреагував на заклики України надати їй більше систем ППО.

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