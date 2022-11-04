Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 120 млн євро

Україна отримає військову допомогу від Нідерландів на 120 млн євро. У списку є танки Т-72.

У п'ятницю, 4 листопада, Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 120 мільйонів євро.

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства оборони Нідерландів.

З цієї суми 45 мільйонів євро виділили для танків Т-72.

"Очікується, що Україна отримає частину танків уже наступного місяця. Це постачання наголошує на постійній підтримці Нідерландами та їхніми союзниками самооборони України", – заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Міністерка додала, що новий пакет військової допомоги є важливим сигналом для Росії. За його словами, союзники продовжують об'єднувати зусилля для підтримки українських збройних сил у боротьбі з агресивною війною Росії.

Військова допомога для України

4 листопада США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн доларів.

До нього увійдуть: ППО Hawk, відремонтовані чеські танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатерів, 1100 безпілотників Phoenix Ghost.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Нідерландам, США та Чехії за спільне придбання та передавання для потреб ЗСУ майже сотні танків Т-72.