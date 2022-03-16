Нідерланди та інші країни НАТО постачатимуть зброю Україні попри погрози Путіна

Нідерланди та інші країни НАТО постачатимуть зброю Україні попри погрози Путіна

Нідерланди заявили, що Україна має повне право обороняти свої території.

Нідерланди та інші країни НАТО продовжуватимуть постачати зброю Україні, навіть попри те, що ці поставки можуть стати ціллю російських обстрілів.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, пише The Guardian.

"Нідерланди та інші країни продовжуватимуть постачати зброю Україні", — заявила Оллонгрен під час зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі.

Міністерка оборони Нідерландів підкреслила, що Україна має право захищати свої території, тому деякі країни НАТО продовжуватимуть це підтримувати.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін, який розв'язав війну в Україні, почав погрожувати атаками і країнам Заходу через невдалі спроби Москви захопити Україну.

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