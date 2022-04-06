Нідерланди затримали 14 російських супер'яхт, заморозили сотні мільйонів активів і транзакцій

На сьогодні в країні будуються 12 яхт для так званих російських кінцевих бенефіціарних власників.

Нідерланди затримали 14 супер'яхт, які належать Росії, заморозили активи на 516 млн євро та заблокували транзакції на суму 155 млн євро в межах санкцій, запроваджених проти РФ після її вторгнення до України.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гекстра 6 квітня, пише CNN.

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У листі до нідерландського парламенту голова МЗС пояснив, що зараз на п’яти верфях у Нідерландах будуються 12 яхт для так званих російських кінцевих бенефіціарних власників.

Хоча деякі з власників не фігурують у європейському санкційному списку, "через чинні експортні заходи, ці судна на цей момент не можуть постачатися", – сказав Гекстра, додавши, що "структури власності цих яхт перебувають під подальшим розслідуванням".

Крім цих 12 яхт, за словами міністра, дві яхти, які перебувають на технічному обслуговуванні на голландських верфях, були поставлені під суворіший митний нагляд, і "стосунок однієї з цих яхт до особи, вказаної в європейських санкційних списках, розслідується".

Голова МЗС Нідерландів також повідомив, що від моменту запровадження перших санкцій у порту Роттердама було зупинено майже 30 тис. контейнерів, що переміщуються транзитом до Росії та Білорусі. Ці контейнери перевірили, щоб визначити, чи підпадають вони під санкції.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що Нідерланди видворили 17 російських дипломатів за шпигунство.

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