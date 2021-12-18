Нідерланди заявили про повернення до локдауну через COVID-штам "Омікрон"

Нідерланди заявили про повернення до локдауну через COVID-штам "Омікрон"

"Омікрон" може стати домінатним у Нідердландах вже в період між Різдвом і Новим роком.

Уряд Нідерландів в суботу, 18 грудня, оголосив про повернення до локдауну на тлі поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це із посиланням на прем'єр-міністра країни Марка Рютте повідомляє ВВС.

Зазначається, що від 19 січня магазини непродовольчих товарів, школи, бари, ресторани та інші громадські місця зачиняться щонайменше до середини січня.

Окрім того, впродовж локдауну громадянам заборонятиметься запрошувати додому більше двох гостей від 13 років. Виняток передбачено на період свят 24-26 грудня і напередодні Нового року, коли нідерландці зможуть запросити до себе до чотирьох людей.

За словами очільника нідерландського уряду, відповідні обмеження "неминучі", оскільки новий варіант коронавірусу може стати домінатним у Нідердландах вже в період між Різдвом і Новим роком. Прем'єр закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.

Від початку пандемії у Нідерландах зареєстрували понад 2,9 млн випадків захворювання на COVID-19, понад 20 тисяч людей померли від ускладнень коронавірусу.

Тим часом в Англії кількість пов'язаних із новим штамом COVID-19 смертей зросла до семи, а в Лондоні на "Омікрон" припадає понад 80% нових випадків коронавірусу.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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