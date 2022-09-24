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Нідерланди заявили, що готові дати притулок росіянам, які тікатимуть від мобілізації

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Нідерланди заявили, що готові дати притулок росіянам, які тікатимуть від мобілізації

Фото: Associated Press

У Нідерландах заявили, що готові приймати росіян, які тікатимуть від мобілізації.

Держсекретар з притулку і міграції Нідерландів Ерік ван дер Бург заявив, що росіяни, які тікатимуть від мобілізації, "точно не будуть вислані назад".

Про це повідомляє NRC.

"Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад", - заявив Ван дер Бург.

Раніше, наприкінці червня у Нідерландах зазначили, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.

"Ключове питання полягає в тому, що відбуватиметься, коли їх (росіян - ред.) відправлять назад: чи приймуть їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?" - додав чиновник.

Нагадаємо, Німеччина також заявила, що готова надавати політичний притулок росіянам, які намагаються ухилитися від військової служби і відправки воювати в Україні.

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