Нідерландські винищувачі перехопили три російські військові літаки над Польщею - Reuters

Літаки РФ помітили, коли коли вони наближалися до польської зони відповідальності НАТО.

У ніч проти 14 лютого нідерландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків у повітрному просторі Польщі та супроводили їх.

Про це інформує агенція Reuters із посиланням на Міноборони Нідерландів.

Літаки помітили, коли вони наближалися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда, повідомили у відомстві. Після ідентифікації виявилося, що це три російських літаки: Іл-20М Кут-А, який супроводжували два флангових Су-27. Нідерландсці супроводжували стрій на відстані та передали супровід партнерам із НАТО.

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Нагадаємо, в Канаді за наказом очільника уряду Джастіна Трюдо збили невідомий об'єкт, який порушив повітряний простір країни.

Також раніше ми повідомляли про збиття китайської повітряної кулі біля узбережжя штату Кароліна. Вона пролетіла над стратегічними військовими об'єктами і опинилася над Атлантичним океаном, де її знищили за наказом президента США Джо Байдена.

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