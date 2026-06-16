Нідерланди будують спецтабори для тисяч полонених росіян: перші подробиці

Табори для російських військових у Нідерландах / © ad.nl

Реклама

У Нідерландах розпочали масштабну підготовку до прийому великої кількості російських військовополонених. Королівство розгортає спеціальні табори, які будуть оснащені за найостаннішим словом техніки.

Про це повідомляє видання AD, зазначаючи, що країна як ніколи активізує свою військову підготовку на тлі поточних безпекових викликів.

Масштаб та мета розгортання

За інформацією журналістів, Нідерланди готуються прийняти та утримувати щонайменше 2 тисячі військовослужбовців збройних сил РФ. Цей крок є частиною ширшої стратегії союзників із забезпечення логістики та утримання полонених відповідно до міжнародного права, але із максимальним рівнем безпеки.

Реклама

ШІ та дрони: як охоронятимуть табори

Охорона цих об’єктів буде безпрецедентно суворою та сучасною. Замість класичних методів контролю ставку зроблено на передові технології. На периметрі та всередині таборів планують задіяти:

Камери зі штучним інтелектом, здатні фіксувати підозрілу поведінку та розпізнавати обличчя;

Надчутливі датчики руху та вібрації;

Безпілотники (дрони), які цілодобово патрулюватимуть територію та передаватимуть відео високої чіткості в реальному часі на пульти командування.

Такі заходи безпеки практично унеможливлюють будь-які спроби втечі чи внутрішніх заворушень, перетворюючи табори на надсучасні режимні об’єкти. Подальші деталі щодо точного розташування таборів наразі тримають у секреті з міркувань безпеки.

Раніше голова розвідки країни віцеадмірал Пітер Різінк заявив про те, що Нідерланди готуються до конфлікту з РФ за рік після закінчення війни в Україні.

Новини партнерів