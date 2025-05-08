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Нідерланди готуються до збройного конфлікту з РФ: голова розвідки повідомив терміни
Різінк перерахував фактори, які вказують на те, що РФ готуться до збройного конфлікту. Зокрема, зміцнює зв’язки з Китаєм.
Нідерланди готуються до конфлікту з РФ через рік після закінчення війни в Україні.
Про це заявив голова розвідки країни, віцеадмірал Пітер Різінк, передає Politico.
Різінк перелічив фактори, що вказують на підготовку Росії до збройного конфлікту з Європою.
Так, він зазначив, що РФ все дужче зміцнює зв’язки з Китаєм у геополітичній, економічній та військовій сферах. Це створює нові загрози для безпеки Європи.
Росія виробляє набагато більше артилерії за допомогою інших країн, ніж їй потрібно для війни в Україні, наголосив він під час Київського безпекового форуму.
Різінк заявив, що РФ не лише відновлює свої запаси озброєння, а й перекидає нові артилерійські підрозділи до кордонів НАТО — зокрема до країн Балтії та Фінляндії.
У разі закінчення війни РФ проти України, Кремль зможе бути готовий до збройного конфлікту вже за рік, якщо нинішні темпи виробництва озброєння збережуться, а Москва залишатиметься налаштованою на агресивні дії.
Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Європа не втрачатиме пильність щодо зростання кіберзагрози з боку КНР навіть попри те, що фокус європейських країн нині зосереджений на діях Росії.
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