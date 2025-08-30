Нідерланди перейшли на чотириденний робочий тиждень: що відомо

Нідерланди / © Associated Press

Реклама

У Нідерландах відмовилися від п’ятиденного робочого тижня: у 2024 році середня тривалість роботи становила 32,1 години, а зміни багато в чому зумовили жінки.

Про це повідомило Fortune.

Такий підхід допомагає утримати людей на ринку праці, тоді як у США жінки масово залишають роботу через примусові повернення в офіс.

Реклама

Американці прагнуть гібридних графіків і навіть чотириденних тижнів, але для невеликої європейської країни скорочений робочий час уже реальність.

До слова, у багатьох країнах світу вже проводяться експерименти з чотириденним робочим тижнем. Наприклад, у Польщі уряд запускає пілотну програму, в межах якої буде проведено експеримент зі скороченим робочим тижнем при збереженні поточного рівня зарплат.

У Німеччині з лютого 2024 року 50 компаній тестують чотириденний робочий тиждень з однаковою оплатою праці. У Великій Британії понад 200 компаній оголосили про перехід на постійний чотириденний робочий тиждень без втрати заробітної плати. Дослідження показують, що такий підхід може призвести до підвищення продуктивності та зниження рівня стресу серед працівників.