Нідерланди під загрозою: громадян закликали готуватися

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Дік Схооф / © Associated Press

Реклама

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Дік Схооф звернувся до населення із закликом «думати наперед» та готуватися до потенційних загроз, які можуть порушити «повсякденне життя».

Про це він написав у соцмережі Х.

Схооф закликав громадян Нідерландів «думати наперед».

Реклама

«У Нідерландах ми маємо щастя жити у свободі та безпеці. Але існують загрози, які можуть порушити наше повсякденне життя», — зазначив він.

За словами в. о. прем’єра, деякі інші держави «намагаються впливати» на Нідерланди. Він навів приклад Інтернету, де активно поширюють фейкову інформацію.

«А також атакуючи важливі комп’ютерні системи, що може призвести до надзвичайних ситуацій. І якщо системи виходять з ладу по всіх Нідерландах, може знадобитися певний час, перш ніж все знову запрацює», — попередив Схооф.

Тому він акцентував на необхідності «вміти справлятися з ситуацією вдома і піклуватися один про одного протягом перших 72 годин».

Реклама

Нагадаємо, у вересні міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс попередив, що Росія активно переходить на «воєнні рейки» і планує підготуватися до масштабного протистояння з НАТО до 2030 року.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні заявив, що Росія може відновити свій військовий потенціал для атаки на східну країну-члена НАТО раніше, ніж очікувалося. Потенційна загроза може постати вже 2028 року.