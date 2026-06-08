Нідерланди припиняють готувати вояків ЗСУ: у чому причина

Нідерландський солдат

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Нідерланди завершують участь в програмі підготовки бійців ЗСУ Interflex, яка чотири роки працювала під керівництвом Великої Британії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів.

Цю навчальну місію було створено для навчання українських Збройних сил. Навчання проводили військовослужбовці з 14 країн, включаючи Нідерланди. Місія працювала під керівництвом Великої Британії.

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Програма Interflex була створена через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її метою було забезпечити українських новобранців базовою військовою підготовкою. Вони отримували інструктаж зі стрільби, медичної допомоги та законів війни. Зрештою, було підготовлено понад 63 000 українських солдатів, включаючи приблизно 11 000 інструкторів.

Минулого тижня у Великій Британії під час церемонії відзначили чотири роки міжнародної співпраці в рамках Interflex. Були присутні також представники України. Українські делегати висловили свою вдячність за зусилля всіх країн-учасниць.

За словами британського командувача Interflex полковника Енді Бордмана, навчання поступово набувало різного характеру, залежно від потреб українських Збройних сил. Залучені до них солдати продемонстрували свою гнучкість.

Для Нідерландів ця навчальна ротація знаменує собою завершення їхнього внеску в операцію Interflex. Сама програма продовжується під британським керівництвом на новому етапі, при цьому акцент зміщується з широкомасштабної базової підготовки на спеціалізовану підготовку.

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«Відповідно, міжнародна підтримка України продовжується безперебійно, але у формі, що відповідає поточним потребам українських Збройних сил», — пояснили у Міноборони Нідерландів.

Крім того, у відомстві запевнили, що Нідерланди продовжують робити внесок у підготовку українських солдатів іншими способами, наприклад, через європейську навчальну місію EUMAM (EU Military Assistance Mission in support of Ukraine).

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