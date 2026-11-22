Прапор Британії / © Shutterstock

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Очільники урядів Нідерландів і Великої Британії обговорили продовження допомоги Україні та посилення європейської безпеки. Переговори відбулися в Амстердамі після саміту ЄС — Велика Британія.

Про це повідомив нідерландський прем'єр Роб Єттен у соцмережі X.

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Британського колегу Енді Бернема разом із дружиною приймали на вечері в Рейксмузеї — одному з найвідоміших музеїв Амстердама.

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За словами Єттена, сторони підбили підсумки саміту Євросоюзу та Великої Британії, який відбувся напередодні. Окрему увагу приділили співпраці в економічній та оборонній сферах і допомозі Україні.

Нідерландський прем'єр наголосив, що обидві країни мають тривалу історію партнерства та спільно працюють над зміцненням безпеки Європи.

«Роками наші країни працюють разом заради сильнішої та безпечнішої Європи», — зазначив Єттен.

Він також висловив готовність продовжувати поглиблення співпраці з британським урядом.

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Конкретних рішень щодо нових пакетів військової допомоги Україні або додаткового фінансування за підсумками зустрічі не оголосили.

Спільне виробництво зброї — новий формат допомоги Україні

Партнери дедалі частіше переходять від передавання готового озброєння до співпраці з українським оборонно-промисловим комплексом. Такий підхід дає змогу використовувати український бойовий досвід і водночас залучати закордонні виробничі потужності. Зокрема, Україна вже отримала згоду Британії на передавання технологій для виробництва ракет Storm Shadow.

Водночас українські далекобійні безпілотники стають важливою складовою оборонних спроможностей країни. Їхнє застосування потребує не лише розробок, а й підготовлених екіпажів та стабільного виробництва.

Ще один напрям співпраці з Лондоном — захист українського неба від російських безпілотників. Велика Британія вже взяла на себе зобов’язання пришвидшити постачання легких багатоцільових ракет LMM, які застосовують для перехоплення реактивних «Шахедів». Це озброєння має посилити українську протиповітряну оборону.

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