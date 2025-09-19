- Дата публікації
-
Категорія
Світ
Нідерланди висувають нові вимоги до українських чоловіків-біженців
Міністерка у справах міграції Мона Кейзер зазначила, що ця вимога стосується чоловіків, які мають дохід, тоді як жінки з дітьми залишаються пріоритетом для забезпечення житлом від держави.
Українські чоловіки, які мають роботу у Нідерландах, повинні самостійно подбати про своє житло.
Про це заявила міністерка у справах притулку та міграці Мона Кейзер, передає нідерландський мовник NOS.
Мона Кейзер наголосила, що країна поступово досягає межі своїх можливостей у сфері надання притулку.
«Цілком справедливо, щоб чоловіки, які мають роботу та дохід, самі дбали про своє житло та оплачували його. Наприклад, у родичів, які вже тут живуть. Також можна попросити допомоги у роботодавця», — сказала міністр, зазначивши, що й нідерландці з роботою самі вирішують питання житла.
За словами Кейзер, це не є жорсткою вимогою до людей, які втекли від війни. «Вони ж тут отримують захист», — додала вона. При цьому міністр підкреслила, що матері з дітьми й надалі отримуватимуть державний притулок.
«Наразі муніципалітети Нідерландів забезпечують близько 97 тис. місць для українських біженців, які повністю заповнені, тоді як щомісяця до країни прибувають сотні нових осіб. У серпні до Червоного Хреста звернулася рекордна кількість — 435 українців», — зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Нідерландах заявили про відсутність місця для нових українських біженців. Міста Нідерландів змушені відмовляти у реєстрації новоприбулим українцям. У країні б’ють на сполох через брак місць та фінансування.