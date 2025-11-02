ТСН у соціальних мережах

Світ
1222
2 хв

Німеччина закриває найбільший притулок для українських біженців - деталі

Головний притулок для українців вже буде закрит.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Блокування

Блокування / © Pixabay

У Берліні вирішили закрити найбільший центр для українських біженців, розташований на території колишнього аеропорту «Тегель». Місце, яке стало тимчасовим домом для тисяч українців, поступово звільняють — влада готується перетворити його на новий міський район.

Про це пише Deutsche Welle.

Найбільший центр прийому українських біженців у Берліні, розташований у приміщеннях колишнього аеропорту «Тегель», припинить роботу до кінця 2025 року. Влада міста пояснює, що кількість новоприбулих біженців зменшилася, а замість масових притулків планують створювати менші, децентралізовані місця проживання.

Рішення означає, що близько півтори тисячі українців, які ще залишаються у «Тегелі», переселять до інших притулків, зокрема на територію аеропорту «Темпельгоф» або в гуртожитки в різних районах міста. Раніше тут мешкало понад п’ять тисяч людей.

Колишній аеропорт «Тегель» неодноразово критикували через складні умови проживання та перенаселення. Люди жили в наметах і тимчасових приміщеннях, іноді роками.

Берлінська сенаторка з питань праці та інтеграції Канзель Кіцільтепе зазначила, що новий підхід має сприяти кращій інтеграції українців у міське середовище: «Децентралізоване розміщення означає розподіл навантаження між районами та створення гарних сусідських відносин», — сказала вона.

Тим часом територію аеропорту «Тегель» планують переоблаштувати під новий житловий район. За даними компанії Tegel Projekt, підготовчі роботи вже розпочалися, а активне будівництво має стартувати у 2026 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що попри продовження тимчасового захисту для українців у ЄС до березня 2027 року, дедалі більше країн починають скорочувати програми підтримки біженців.

