Нігер vs “Вагнер”: навіщо лідер перевороту зустрівся з союзною найманцям хунтою в Малі

Сотні військовослужбовців “Вагнера” перебувають у Малі на запрошення військової хунти країни для придушення ісламістського повстання.

Генерал Саліфу Моді, один із офіцерів Нігеру, який захопив владу в результаті військового перевороту минулого тижня, відвідав Малі 2 серпня, згідно з повідомленням президента Малі, на тлі спекуляцій про можливий інтерес до групи найманців ПВК “Вагнер”, яка присутня в країні.

Про це пише CNN.

Перехідний президент Малі Ассімі Гойта прийняв Моді і велику військову делегацію з Нігеру 2 серпня, згідно з фотографіями і заявою, розміщеною на сторінці Facebook президента Малі.

Моді назвав цю зустріч “частиною складного регіонального контексту” і подякував малійській владі “за підтримку і супровід з моменту захоплення влади CNSP”, маючи на увазі Національну раду захисту батьківщини, де Моді є віце-президентом.

Адміністрація президента Малі опублікувала фотографії і заяву на Facebook, оголосивши, що перехідний президент країни Ассімі Гойта прийняв 2 серпня велику військову делегацію з Нігера / Facebook

Сотні військовослужбовців “Вагнера” перебувають у Малі на запрошення військової хунти країни для придушення ісламістського повстання, що назріває в районі, де перетинаються кордони Малі, Буркіна-Фасо і Нігеру.

Минулого тижня керівник “Вагнер” Євген Пригожин відсвяткував переворот у західноафриканській країні, що не має виходу до моря, заявивши, що його приватна військова компанія також може допомогти в ситуаціях, подібних до тієї, що розгортається в Нігері.

Драматичне усунення президента Нігера Базума минулого тижня занепокоїло західних лідерів, включаючи США і Францію, які є ключовими гравцями в боротьбі Нігера з місцевими ісламістськими повстанцями.

Офіційні особи США попередили, що російська група найманців може шукати нові можливості в Нігері. “Я не здивуюся, якщо “Вагнер” спробує використати цю ситуацію на свою користь, як вони намагалися це зробити з іншими ситуаціями в Африці”, — заявив у середу речник Державного департаменту США Метт Міллер.

Міллер додав, що “будь-яка спроба військових лідерів Нігеру ввести війська “Вагнера” в Нігер буде ще однією ознакою того, що вони не дбають про інтереси народу”.

Ряд розслідувань CNN та інших правозахисних груп встановили причетність “Вагнера” до звірств проти цивільного населення в Судані, Малі та Центральноафриканській Республіці, де їх використовували для допомоги місцевим силам оборони проти повстань і повстанців, а також для придушення опозиції, і співучасть у цих звірствах.

Неоднозначна реакція

Переворот викликав неоднозначну реакцію з боку країн Сахельського регіону, де загроза войовничого екстремізму в останні роки дестабілізувала місцеві уряди і призвела до нестабільності.

31 липня уряди Малі і Буркіна-Фасо заявили, що вважатимуть будь-яке військове втручання “актом війни” проти них і привели свої армії в стан бойової готовності.

У заяві президента Малі говориться, що генерал Моді повідомив своєму господареві, що прибув з метою вивчення “шляхів і засобів зміцнення нашої співпраці в галузі безпеки в той час, коли деякі країни планують військове втручання в нашу країну”.

Заява була зроблена після того, як 30 липня Економічне співтовариство західноафриканських держав (ЕКОВАС) пригрозило застосувати силу, якщо усунутий президент Нігеру Мохамед Базум не буде відновлений на посаді протягом одного тижня.

ЕКОВАС також запровадила заборону на в'їзд і заморожування активів для військових чиновників, причетних до спроби перевороту, а також для членів їхніх сімей і цивільних осіб, які погоджуються брати участь у будь-яких установах або уряді, створених цими чиновниками.

Буркіна-Фасо і Малі висловили свою солідарність з владою Нігеру і заявили, що не братимуть участі в жодних заходах ЕКОВАС проти Нігеру, назвавши санкції “незаконними, нелегітимними і нелюдськими”. 31 липня Гвінея також висловила свою солідарність з Нігером.

Що відомо про держпереворот у Нігері

У Нігері 26 липня бійці нацгвардії влаштували державний переворот: заблокували президента країни Мохамеда Базума у його резиденції та заявили згодом про повалення його влади. Зауважимо, на Заході вважали Базума ключовим союзником у боротьбі проти ісламістських бойовиків у регіоні.

Вже 28 липня генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру. Саме очолюваний ним підрозділ захопив лідера країни.

30 липня у Нігері тисячі прихильників хунти влаштували марш вулицями Ніамея до посольства Франції, розмахуючи прапорами Росії та скандували ім’я її президента Володимира Путіна.

За переворотом у Нігері стоїть Росія – в цьому переконаний радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

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