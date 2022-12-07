Ніхто не бомбив, але жителі російського міста сидять без опалення та гарячої води

Старі труби не витримали морозу, сталася аварія на тепломагістралі.

Жителі Курська, що розташоване недалеко від кордону України, залишилися без тепла та гарячої води. Причина - прорив ділянки тепломагістралі, який стався через різкі температурні коливання, бо труби сильно зношені. Без опалення сидять 40 тисяч жителів міста.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у телеграм-каналі.

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"Завершити демонтаж пошкодженої ділянки мережі планується до 20.00 і вже вночі змонтувати нову. До ранку 8 грудня фахівці мають заповнити тепломережі та відновити подачу гарячої води та опалення до дитячих садків, шкіл та 162 житлових будинків", - йдеться у повідомленні посадовця.

Він заявив, що ділянка трубопроводу, на якій трапилася аварія, піддається корозійному зносу через періодичне підтоплення зливовими водами.

У Курській області почали формувати загони тероборони і народної дружини

У Курській області, звідки російська війська регулярно обстрілюють територію України, нещодавно оголосили про початок формування народної дружини. Губернатор регіону заявив, добровольці після відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію області. Губернатор називає відбір "серйозним".

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