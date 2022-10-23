"Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити": єврокомісар заявив про остаточне відокремлення від газу Росії

Із початком повномасштабної війни Росії проти України досягнення енергонезалежності ЄС від РФ прогнозувалося до 2027 року.

Європейський Союз успішно досяг енергетичної незалежності від Росії під час війни в Україні.

Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в інтерв’ю французькій радіостанції RTL.

"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу. Ніхто не думав, що ми зможемо це зробити, бо залежали від Росії. на 40%. Тепер – лише на 7%", – сказав Тьєррі Бретон.

Також єврокомісар наголосив, що Росія більше не є надійним партнером для Росії, а Європі вдалося замінити 155 млрд кубометрів газу з інших джерел. Водночас вартість цього газу зросла.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц також назвав нинішню путінську Росію "ненадійним торговельним партнером". За його словами, ставка Путіна на газовий шантаж не спрацювала. Ба більше - Німеччині вдалося позбутися залежності від російських енергоносіїв.

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