“Ніхто не має права зачиняти двері ногою”: постпред США в НАТО пояснила позицію Альянсу на переговорах з Росією

Вимога неприєднання України до НАТО суперечить політиці відкритих дверей, яку провадить НАТО.

Постійна представниця США в НАТО Джуліан Сміт заявила, що переговори з Росією, які розпочнуться в Брюсселі в середу, 12 січня, не змінять політику відкритих дверей Альянсу.

Як повідомляє CNN, про це американська дипломатка заявила у вівторок, 11 січня, зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

Джуліан Сміт нагадала, що напередодні Росія продовжувала вимагати гарантій того, що Україні ніколи не дозволять приєднатися до НАТО. Однак, така вимога, за її словами, суперечить політиці відкритих дверей, яку провадить Альянс.

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“Ніхто не може вимагати змінювати політику НАТО щодо розширення. Двері залишаються відчиненими. Ніхто не має права зачиняти їх ногою. І будь-яке рішення про розширення буде прийматися в діалозі між Альянсом та країною, про яку йдеться”, - сказала вона.

Постпред США також підкреслила, що під час попередніх консультацій із союзниками по НАТО стало зрозуміло, що жодна із країн Альянсу не хоче вести переговори щодо можливого перегляду політики відкритих дверей.

За словами дипломатки, на переговорах темами для обговорення будуть питання щодо встановлення “деяких взаємних обмежень” на військові навчання та розташування ракет.

Нагадаємо, у понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США щодо так званих "гарантій безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

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