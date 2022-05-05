"Ніхто не сховається": на Фіджі арештували супер'яхту підсанкційного російського олігарха Керімова - Мін'юст США

Сулейман Керімов, включений до західного списку санкцій, є одним із найближчих радників президента РФ Володимира Путіна.

Американські офіційні особи заявили, що 348-футова розкішна яхта російського олігарха була пришвартована в порту Лаутока, Фіджі, та вилучена місцевими правоохоронними органами на запит Міністерства юстиції США, повідомляє CNN.

"Це захоплення яхти має показати кожному корумпованому російському олігарху, що він не зможе сховатися — навіть у найвіддаленішій частині світу. Ми будемо використовувати всі засоби для забезпечення виконання санкцій, запроваджених у відповідь на неспровоковану та невиправдану війну Росії в Україні", – прокоментувала рішення суду заступниця генерального прокурора Ліза Монако.

Американські чиновники стверджують, що Керімов, який розбагатів на золоті, придбав яхту після того, як його внесли до санкційного списку США 2018 року. Також в они стверджують, що Керімов порушив законодавство США, використовуючи банківську систему США для проведення транзакцій у доларах для покриття витрат на яхту, згідно з свідченням ФБР. Витрати на утримання яхти становлять від 25 до 30 мільйонів доларів на рік. Яхта пропливла Карибським морем через Панамський канал до Мексики, а потім прибула на Фіджі 12 квітня, повідомила влада.