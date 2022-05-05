"Ніхто не сховається": на Фіджі арештували супер'яхту підсанкційного російського олігарха Керімова - Мін'юст США

США продовжують вишукувати по всьому світу дорогі активи російських олігархів, після цього конфіскує їх. Цього разу на Фіджі знайшли та арештували яхту Amadea вартістю $450 млн, яка належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.
Сулейман Керімов, включений до західного списку санкцій, є одним із найближчих радників президента РФ Володимира Путіна.
Американські офіційні особи заявили, що 348-футова розкішна яхта російського олігарха була пришвартована в порту Лаутока, Фіджі, та вилучена місцевими правоохоронними органами на запит Міністерства юстиції США, повідомляє CNN.
"Це захоплення яхти має показати кожному корумпованому російському олігарху, що він не зможе сховатися — навіть у найвіддаленішій частині світу. Ми будемо використовувати всі засоби для забезпечення виконання санкцій, запроваджених у відповідь на неспровоковану та невиправдану війну Росії в Україні", – прокоментувала рішення суду заступниця генерального прокурора Ліза Монако.
Американські чиновники стверджують, що Керімов, який розбагатів на золоті, придбав яхту після того, як його внесли до санкційного списку США 2018 року. Також вони стверджують, що Керімов порушив законодавство США, використовуючи банківську систему США для проведення транзакцій у доларах для покриття витрат на яхту, згідно з свідченням ФБР. Витрати на утримання яхти становлять від 25 до 30 мільйонів доларів на рік. Яхта пропливла Карибським морем через Панамський канал до Мексики, а потім прибула на Фіджі 12 квітня, повідомила влада.
Як пише видання, самого Керімова затримали у Франції 2018 року після того, як він привіз до країни 20 мільйонів євро у валізах, не повідомивши про гроші податковим органам. Його підозрювали у відмиванні грошей через вілли. Початкові звинувачення були зняті, але 2019 року французька влада розпочала нове податкове розслідування.
Читайте також:
- Улюблена вілла короля Едуарда VIII: що відомо про заарештовану нерухомість Абрамовича у Франції
- іт 700 мільйонів доларів і може збивати безпілотники: що відомо про яхту Путіна
- 21 яхту російських олігархів заарештували у Фінляндії
- Російські кораблі, що йдуть нах*й: яхти олігархів РФ, які конфіскували