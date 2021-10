Ніхто не втрутився: у потягу в США безхатько на очах у пасажирів зґвалтував жінку

За словами поліції, в поїзді перебувала достатня кількість пасажирів, щоб втрутитися в інцидент.

В американському штаті Пенсильванія у потягу поблизу Філадельфії зґвалтували жінку. Жоден пасажир не спробував завадити нападнику.

Про це із посиланням на The New York Times повідомляє The Hill.

Зазначається, що інцидент стався увечері в середу, 13 жовтня, близько 22:00 за місцевим часом. До пасажирки поїзда підійшов невідомий чоловік, який декілька разів спробував "доторкнутися до неї неналежним чином".

Попри те, що потерпіла чинила опір, зловмиснику вдалося роздягти її і зґвалтувати. Напад помітив співробітник Транспортного управління Південно-Східної Пенсільванії (SEPTA), який викликав поліцію.

"У поїзді були й інші люди, які були свідками цього жахливого інциденту, і його, можливо, зупинили б раніше, якби хтось із пасажирів подзвонив в службу "911", - зауважили в SEPTA.

Представник департаменту поліції Верхнього Дарбі, який веде розслідування, Тімоті Бернхардт вказав, що в поїзді перебувала достатня кількість пасажирів, щоб втрутитися в інцидент.

"Я вражений тими, хто нічого не зробив, щоб допомогти цій жінці, - поділився він. - Будь-хто з тих, хто був у цьому потязі, повинен подивитися в дзеркало і запитати, чому він не втрутився і чому він нічого не зробив".

У злочині підозрюють 35-річного безхатька Фістона Нгоя. Після затримання йому пред'явили декілька звинувачень, зокрема в непристойному нападі без згоди з обтяжувальними обставинами, зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Зараз чоловік перебуває під арештом, адвоката він не має.

