Сергій Гришин також відомий тим, що за 15 млн доларів продав свій особняк у Санта-Барбарі принцу Гаррі.

Помер російський мільярдер, співвласник "Росєвробанку", венчурний інвестор, винахідник такого способу шахрайства, як схеми авізо Сергій Гришин.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Напередодні олігарх потрапив до реанімації у вкрай тяжкому стані через порушення мозкового кровообігу. Згодом він помер від сепсису.

Сергій Гришин відомий своїми твердженнями щодо причетності до економічного колапсу 90-х у Росії. Він був автором поширеного шахрайства з авізо та їх використанням. Збитки від оборудок для економіки РФ оцінили в трильйони рублів.

"Багато хто думає, це чеченці придумали схему з авізо. Це не так. Її вигадав я. Це була найбільша схема шахрайства, бо ніхто не знав точно, скільки грошей вкрадено. Я знайшов потрібних людей у Центробанку РФ та в естонських банках. Від імені естонських банків я виготовляв дублікат авізо, начебто оригінал загублений. Сума в авізо була написана та, яку мені хотілося. Вона була повністю підроблена і нічим не була підкріплена", - розповідав Сергій Гришин.

Звертаючись 2018 року до тодішнього 45-го президента США Дональда Трампа з проханням надати американське громадянство, Гришин заявляв, що "в Естонії та Росії вкрав так багато грошей, що навіть не може назвати точну суму, бо цього не знає ніхто".

Гришин також відомий тим, що за 15 млн доларів продав свій особняк у Санта-Барбарі принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл.

Напередодні ФСБ Росії начебто "запобігла замаху" на бізнесмена, власника телеканалу "Царгород" Костянтина Малофєєва.

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