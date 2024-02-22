"Ніхто не знає, що з ним зробили": в Росії Лавров звинуватив у вбивстві Навального Німеччину

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров традиційно намагається зняти з Росії відповідальність за вбивства - на цей раз Навального. Він звинувачує в цьому Німеччину.

Про це він заявив під час спілкування з так званою російською пресою.

За його словами, ніхто не знає, що з опозиціонером зробили в Німеччині, де виявили, що він був отруєний “Новачком”.

“Якщо говорити, конкретно, про Навального. Ніхто не знає, що з ним зробили на території Німеччини. Пам'ятайте, коли йому стало погано у літаку – негайно літак було приземлено. Німці на прохання подружжя попросили його терміново забрати. Коли він опинився в Німеччині, у цивільній клініці нічого не знайшли у нього з того, в чому нас звинувачували. Перевели до клініки Бундесверу і вже там визначили, що якийсь “Новичок” виявлений у його організмі”, – сказав Лавров.

Нагадаємо, що у "Російському добровольчому корпусі" заявили, що від початку жовтня 2023 року розроблявся план з визволення Олексія Навального з виправної колонії.

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