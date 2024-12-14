Ніхто нікого не обирав: Зурабішвілі зробила першу заяву після виборів у Грузії

Вона охарактеризувала виборчий процес як "глум над демократією".

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результати президентських виборів, які відбулися 14 грудня.

Про це повідомило видання "Ехо Кавказа".

"Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося", - зазначила Зурабішвілі.

Вона звернулась до своїх прихильників, які прийшли до президентської резиденції, наголосивши, що ці події не зупинять Грузію на шляху до Європейського Союзу.

В X президентка охарактеризувала вибори як "глум над демократією". Вона також нагадала, що рік тому країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, який став "днем консенсусу народної радості та великих емоцій".

"Протягом року одна партія знищувала цю чудову нагоду і будували репресивний авторитарний режим", - заявила Зурабішвілі.

Нагадаємо, колишнього футболіста Кавелашвілі обрали новим президентом Грузії.

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