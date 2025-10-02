Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін виступив із низкою заяв, у яких прокоментував поточну геополітичну ситуацію, наголосивши на незворотності формування багатополярного світу.

Про це він заявив на пленарному засіданні XXII щорічної зустрічі Міжнародного дискусійного клубу «Валдай».

Реагуючи на спроби західних країн зберегти глобальну гегемонію, Путін використав російське прислів’я: «Проти лому немає прийому, окрім іншого лому».

Російський лідер заявив, що багатополярність у світі вже є фактично сформованою реальністю. За його словами, ніхто більше не готовий грати за правилами, які були встановлені десь «за океанами».

«Немає і не буде сили, яка була б у змозі керувати світом, диктувати всім, „як дихати“», — підкреслив Путін.

Він попередив, що в нинішній ситуації у світі потрібно бути готовими до всього, оскільки «ставки надзвичайно високі». На думку Путіна, спроба Заходу контролювати геть усе викликає надмірне перенапруження і негативно б’є по внутрішній стабільності самих західних держав.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін поскаржився на те, що Росії відмовили у вступі до НАТО, та нагадав, що таку ж відмову отримав Радянський Союз.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що від часу саміту Трампа й Путіна, який відбувся 15 серпня на Алясці, Росія не наблизилася до миру.

Російський пропагандист фактично визнав нездатність Росії швидко перемогти, заявивши, що війна за територію Донецької області триватиме ще щонайменше рік.